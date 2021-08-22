متحدث الحكومة: 1.5 مليون معلم يتلقون لقاح كورونا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تلقي لقاح كورونا خلال بداية الجائحة كان إختيارياً، لافتا إلي أن هناك توجهة بإلزام تلقي لقاح كورونا بالمدارس والجامعات.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد"،:"مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلق لقاح كورونا، مضيفا:" لقاح كورونا آمن وفعال للجميع وكل من هم فوق الـ 18 عاما بالنسبة لطلاب المدارس سيتم تلقيهم للقاح".



وأوضح نادر سعد:"تلقي اللقاحات سيشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات، لافتا إلي أن موظفي الدولة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا، معقبا:" 1.5 مليون معلم سيتلقون لقاح كورونا".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء،:"سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا".

وأشار إلي أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".