سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم الإثنين 23- 8- 2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الإثنين فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.25 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



تقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى و المشرق ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .