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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم الإثنين 23- 8- 2021

سعر صرف الدرهم الإماراتي
سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الإثنين فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.25 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى و المشرق ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

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