الكويت توافق على عبور 5 ألاف أفغاني في طريقهم لأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، الموافقة على عبور 5000 أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة.

وأمس السبت، ثمنت الولايات المتحدة جهود الكويت في عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، معربة عن بالغ شكرها للكويت وعدد من الدول التي ساهمت في تسهيل عبور الأمريكان الذين تم إجالؤهم من العاصمة الأفغانية كابول إلى مناطق آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتة "كونا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله: إن "الكويت والبحرين وقطر والإمارات والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان وطاجيكستان وتركيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان، ساهمت في تسهيل عبور المواطنين وإجلاء الأمريكان من أفغانستان عبر أراضيها إلى بر الأمان" .

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عبر في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عن شكره على الجهود التي تقدمها دولة الكويت، لتأمين العبور الآمن وتيسير إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكان والدول الأخرى من أفغانستان وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.الولايات المتحدة تثمن جهود الكويت بشأن عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

وقتل سبعة أشخاص على الأقل السبت في مناطق قريبة من مطار كابول في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإجلاء الفوضوية من أفغانستان مع استمرار الازدحام عند الطرق المؤدية إلى المطار.

ولا تزال آلاف العائلات أمام مطار العاصمة الأفغانية على أمل ركوب طائرة بأعجوبة. وأمامهم، كان جنود أمريكيون ومجموعة من القوات الخاصة الأفغانية على أهبة الاستعداد لثنيهم عن اقتحام المكان.

وكان عناصر طالبان المتهمون بملاحقة الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوى الأجنبية، يقفون في الخلف ويراقبون المشهد.

وحضت الولايات المتحدة السبت مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة".

وجاء في التحذير الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".

أما طالبان، فقال أحد مسؤوليها الكبار الأحد إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الفوضى في مطار العاصمة. وأوضح أمير خان متقي "أميركا بكل قوتها ومنشآتها... فشلت في إحلال النظام في المطار. يسود سلام وهدوء في كل أنحاء البلاد، لكن هناك فوضى فقط في مطار كابول". وتابع "يجب أن يتوقف ذلك في أقرب وقت ممكن".