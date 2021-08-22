جامعة الوادي الجديد والفاو ينظمان ورشة عمل حول التحقق التشاركي لقطاعات الزراعة والري

ينظم مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد" ورشة عمل بعنوان (التحقق التشاركى لخدمة تنمية قدرات قطاعات الزراعة والرى بواحة الخارجة)وذلك برعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة في مصر.

وذلك بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالقطاع الزراعى والوحدات الزراعية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة والإدارة المركزية للمياه الجوفية والري.

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صرح بذلك الدكتور أحمد دياب مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار بجامعة الوادي الجديد.

وقال أن ورشة العمل عقدت بمقر مركز تنمية القدرات الجامعة بالمبنى الادارى بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادي الجديد" وذلك بهدف عرض اهم التحديات التى تواجه الادارة المستدامه للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجى الزراعى وتحليل قدرات المؤسسات المعنية وتجديد التدخل لرفع القدرات والمناقشة التشاركية لحظة رفع القدرات البشرية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

وأضاف د. أشرف نور مدير المشروع ان خطة تنمية قدرات العاملين بالزراعة والري قد اعتمدت على منهج تشاركي في التخطيط من خلال دراسة ميدانية القطاعات المستهدفة والتحقق التشاركي من خلال ورشة العمل الحالية بغرض التأكيد على نقاط التدخل في خطة تنمية القدرات بحضور ممثلي الجهات المعنية، يلي ذلك تنفيذ الخطة من خلال بناء قدرات الأطراف المعنية وتقديم الدعم الفني لتحسين الأداء بما ينعكس على الإدارة المستدامة للأراضي والمياه وحفظ التنوع البيولوجي تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠

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