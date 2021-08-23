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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلطجي يلقي مسنا من باب أتوبيس ..فيديو

بلطجي يلقى بمسن من
بلطجي يلقى بمسن من اتوبيس

تطارد  شرطة مدينة نيويورك بلطجي دفع مسنا بعمر الـ70 عاما بوحشية من حافلة مما تسبب له في كسر بفخذه.

 

ووقع الحادث المروع حين صعد الرجل المسن إلى الاتوبيس  في الساعة 8:30 صباحاً، في 8 يوليو الماضي، بمنطقة برونكس في مدينة نيويوك، حين قام بلطجي مجهول الهوية بدفعه من  باب الاتوبيس في واقعة وثقتها  كاميرات المراقبة داخل الحافلة.

 

وتبين لقطات الفيديو التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، الرجل المسن وهو يصعد إلى سلم الاتوبيس  حين كان يقف رجل ضخم الجثة يصرخ في وجه السائق لاغلاق باب الحافلة دون الاكتر الى الرجل المسن الذي يصعد إلى  الاتوبيس.

ويقدم بعد ذلك الشاب البلطجي على الاطاحة بالرجل المسن من باب الاتوبيس دون اي سبب يذكر وسط تعجب المارة وركاب الحافلة.

 

وأفاد المسؤولون أن الرجل المسن اصيب  بكسر في وركه بعد دفعه من الاتوربيي ونقل إلى مستشفى سانت برناباس في برونكس.

بلطجي مسن اتوبيس شرطة مدينة نيويورك نيويورك حافلة اخبار منوعات منوعات

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