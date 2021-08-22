بعد حل مشكلتها.. صاحبة مشكلة بنك مصر تحذر من مشاركة البيانات الخاصة

عرض الإعلامي أحمد موسي، فيديو للسيدة منال فليكس صاحبة مشكلة بنك مصر.

وأكدت السيدة خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بنك مصر تعامل بحرفية وسرعة فى حل مشكلتها.

وحذرت من مشاركة البيانات والأكواد الخاصة بالحسابات المصرفية مع أي أطراف أخرى، مشيرة إلى أن البنوك لن تقوم بالاتصال بالشخص لتحديث بياناته عبر الهاتف، فذلك يتم داخل فروع البنك.

وكان بنك مصر نوه أمس، السبت، إلى اتباعه جميع القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأى عمليات احتيال.

وأوضح بنك مصر أنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

‎وأكد البنك مصر مسئوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.