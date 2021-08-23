الشنواني : أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول .. والجمهور أعاد الهيمنة للبريميرليج

أشاد ياسر الشنواني نجم النادي المصري السابق بآداء الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ، عقب ظهوره بشكل مميز في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج .

وقال الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

محمد صلاح ظهر بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين لزميليه دييجو جوتا و روبرتو فيرمينيو ، كما أنه ظهر بشكل جيد أمام بيرنلي في الجولة الثانية ، وسجل هدفاً لكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية '' Var '' ، فهو يقدم مباريات رائعة مع الريدز منذ قدومه إلى الفريق من روما الإيطالي ، وأتمنى أن يبقى '' مو '' في صفوف ليفربول خاصةً بعد أن أصبح معشوق الجماهير الأول هناك .

واختتم الشنواني : عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي أعادت الهيمنة إلى البريميرليج بعد فترة جائحة كورونا .