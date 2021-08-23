اليوم.. غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية

يشرف الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، على غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ومن جانبه، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، إن مناسبة غسل الكعبة المشرفة، تعد أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين.

وأضاف أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما، السنة النبوية حيث دلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم، والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.

وأشار إلى أن مراسم غسل الكعبة المشرفة لهذا العام ستخضع لإجراءات احترازية مكثفة، نظرا إلى ما تواجهه المملكة والعالم أجمع من انتشار لجائحة كورونا، مشددا على أن الرئاسة تقدم أقصى الجهود والطاقات وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية.