أول تعليق من هلا رشدي بعد حفلها بمهرجان القلعة

عبّرت الفنانة هلا رشدي، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي ضمن مهرجان محكى القلعة.

كتبت هلا رشدي، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "تمت أول حفلة ليا على الإطلاق بنجاح واللي شاء القدر انها تكون في قلعة صلاح الدين بحضور آلاف من المُتفرِّجين .. يا خبر!!.. أشوفكوا الحفلة الجاية ان شاء الله اصلي حبيتشي الموضوع أوي".

وتضمن الحفل مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها: “بقى عايز تنساني ، فى يوم وليلة، مضناك، أنت عمري، تملى فى قلبى زى الهوا وغيرها”.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان على مسرح المحكي الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، بالإنابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب.