عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور 4000 متفرج.. طرقان يقدم التحية لمصر في جولة غنائية مع هلا رشدي بالقلعة

صدى البلد

قدم المغنى والملحن الشهير طارق العربي طرقان وأبناؤه (محمد وديما وتالا) بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى، التحية لمصر وشعبها، وذلك في حضور 4000 مشاهد من جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 29 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وأشعل مسرح المحكي، مستحضرا ذكريات مجموعة من أشهر تترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة وخلق حالة تفاعلية فريدة مع الحضور الذى طلب إعادة العديد من الاعمال اكثر من مرة مرددين كلماتها.

وظهر جليا رسوخها فى الوجدان بعد ان شكلت جزء من شخصية أبناء أجيال العقود الثلاثة الماضية كان منها داي الشجاع ، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض،  باتمان، أمي كم أهواها، أغنية عيد ميلاد عمو طارق،  وريمي، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كوكب رياضة، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف ، هزيم الرعد، المحقق كونان، أبطال الديجيتال ، باص المدرسة، ماوكلي، أسرار المحيط، دراغون بول، وان بيس وعهد الأصدقاء.

حفل كارمن سليمان في مهرجان القلعة .. غدًا

نداء شرارة تجري البروفات استعدادا لحفل القلعة.. غدا

 

وسبقه جولة غنائية للمطربة الشابة هلا رشدى تضمنت كوكبة من اجمل مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة منها ابن مصر ، ألف ليلة و ليلة ، على بالي 
ان راح منك يا عين ، اوقات يا دنيا ، بحبك وحشتيني ، كل يوم بيفوت ميدلي هلا ، حلاوته حلاوته ، قال جاني بعد يومين وعدوية .
 

224602312_1472734939792688_1549728957536409909_n
224602312_1472734939792688_1549728957536409909_n
234313667_194902832628133_489386618843179789_n
234313667_194902832628133_489386618843179789_n
240434789_891019891797932_264979466421379061_n
240434789_891019891797932_264979466421379061_n
240433615_1661217607405566_6169621639948704150_n
240433615_1661217607405566_6169621639948704150_n
مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى طارق العربى كوكب تاريخ هلا رشدي

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات تحفة الألعاب هاتف RedMagic 6S من شركة ZTE

نظرة شاملة عن لكزس ES موديل 2021 بالسعودية .. صور

القومى للمرأة يشيد بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية «للنيابة العامة»

وصفته بالمزور.. الصين تستبق تقرير أمريكا بشأن كورونا بطلب تفتيش موقع عسكري

دعاء لمن يرى كوابيس.. ردده قبل نومك

هل صلاة العشاء تعدل حجة؟ .. بهذه الحالة ولا يعرفها كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ