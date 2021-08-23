بحضور 4000 متفرج.. طرقان يقدم التحية لمصر في جولة غنائية مع هلا رشدي بالقلعة

قدم المغنى والملحن الشهير طارق العربي طرقان وأبناؤه (محمد وديما وتالا) بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى، التحية لمصر وشعبها، وذلك في حضور 4000 مشاهد من جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 29 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وأشعل مسرح المحكي، مستحضرا ذكريات مجموعة من أشهر تترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة وخلق حالة تفاعلية فريدة مع الحضور الذى طلب إعادة العديد من الاعمال اكثر من مرة مرددين كلماتها.

وظهر جليا رسوخها فى الوجدان بعد ان شكلت جزء من شخصية أبناء أجيال العقود الثلاثة الماضية كان منها داي الشجاع ، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، أمي كم أهواها، أغنية عيد ميلاد عمو طارق، وريمي، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كوكب رياضة، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف ، هزيم الرعد، المحقق كونان، أبطال الديجيتال ، باص المدرسة، ماوكلي، أسرار المحيط، دراغون بول، وان بيس وعهد الأصدقاء.

وسبقه جولة غنائية للمطربة الشابة هلا رشدى تضمنت كوكبة من اجمل مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة منها ابن مصر ، ألف ليلة و ليلة ، على بالي

ان راح منك يا عين ، اوقات يا دنيا ، بحبك وحشتيني ، كل يوم بيفوت ميدلي هلا ، حلاوته حلاوته ، قال جاني بعد يومين وعدوية .



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