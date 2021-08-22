حفل كارمن سليمان في مهرجان القلعة .. غدًا

يقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلا فى الثامنة مساء غد الاثنين، على مسرح المحكى ويتضمن ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة، استمرارا لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

يليه وفى العاشرة مساء تتغنى المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من اشهر اعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالاضافة الى باقه من أجمل اعمال زمن الفن الجميل .

افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين



كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط اجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالانابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلس النواب.

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان كشفت عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية المقرر طرحها خلال الفترة القادمة.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": هناك أغنية جديدة تحمل اسم " لمعلوماتك"، من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.