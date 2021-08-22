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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لمعلوماتك .. كارمن سليمان تكشف تفاصيل أحدث أغانيها

كارمن سليمان
كارمن سليمان

كشفت الفنانة كارمن سليمان عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية المقرر طرحها خلال الفترة القادمة.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": هناك أغنية جديدة تحمل اسم " لمعلوماتك"، من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.


وكانت قد عبرت المطربة كارمن سليمان عن سعادتها بتواجدها في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي وقالت في تصريحات لـ صدى البلد أنها فخورة بكونها جزء من العمل، وبوقوفها أمام الفنان يحيي الفخراني.

كارمن سليمان لـ صدى البلد: تعلمت من وقوفي على المسرح في «ياما في الجراب يا حاوي»..  و تغلبت على خوفي

كارمن سليمان تخطف الأنظار بفستان صيفي بلون البنفسج .. شاهد

وأوضحت:" تعلمت من التجربة كثيرا وكل فريق العمل ساعدني حتى أخر لحظة، وخوف الوقوف على المسرح في التمثيل مختلف عن الغناء، لأنه جديد علي ولكن أحبه وتغلبت على الإحساس ده لأن الخوف يؤخر وقررت أن أدخل المغامرة من أجل الوصول لنتيجة جيدة بالنسبة لي".

وكان قد أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية عن إعجابه الشديد بمسرحية " ياما في الجراب يا حاوي " للنجم يحيى الفخراني عقب مشاهدته أمس علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وقال: “مدخلتش مسرح زي ده من ٤٠ سنة، وكنت جاي اقعد ١٠ دقايق ولكن عجبني العرض كملت للاخر، والفنان يحيى الفخراني رمز فخر للفن المصري”.

وقال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية و الرئيس السابق لهيئة قناة السويس عقب آخر ليالي العرض في الإسكندرية، وقبل العودة الأسبوع القادم للقاهرة: “إسكندرية تستاهل عرض زي ده ، وأنا ابن اسكندرية والفن مقصر في حقها... والعرض ده جاء في وقته.. الفخراني ورفاقه عظماء والعرض للعائلة”.

وأضاف الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: "مجدي الهواري بعد العرض ده طلباته أوامر ومكتبة الإسكندرية مفتوحة لعروض كايرو شو، والفخراني وأبطال العرض في أبهي حالاتهم والعرض لابد ان يعود للأسكندرية.

"ياما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة .

وستبدأ عروضها بالقاهرة من الخميس المقبل ٢٦ أغسطس على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس ( الماركي)-كايروفيستيڤال سيتي.
 

الاسكندرية السويس كارمن سليمان يحيى الفخراني اللواء محمد الشريف الفنان يحيى الفخراني الفنانة كارمن سليمان ياما في الجراب يا حاوي

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