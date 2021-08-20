كارمن سليمان تخطف الأنظار بفستان صيفي بلون البنفسج .. شاهد

نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان كاجوال باللون البنفسجي الفاتح اللافندر، وإطلالة صيفية أنيقة من الاسكندرية، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وأحيت المطربة كارمن سليمان،حفلا فنيا ساهرًا بمسرح سيد درويش، دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر "أوبرا الإسكندرية" وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختار من أعمالها الغنائية بالاضافة أشهر الأعمال لكبار المطربين بمصر والوطن العربي منها لينا رقصة.. ميستهلوشي.. كلام كلام.. لما تشوفك عيني.. ربنا يخليك لقلبي.. حضن دافي.. سطورحكايتي.. نصيبي وقسمتك.. رائعة الموسيقار محمد عبد الوهاب يا ورد مين يشتريك.. مالي وأنا مالي.. دوارين في الشوارع.. ياما القمر على الباب.. مركب ورق.

وتواصل دار أوبرا الإسكندرية تقديم حفلتها لجمهور الثغر خلال شهر أغسطس بحفل فني لأوركسترا ساوند تراك يوم الجمعة الموافق ٢٠ من الشهر الجاري.