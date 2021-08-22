اليوم.. هلا رشدي وطارق العربي يحييان حفلات محكى القلعة

تحيي المطربة الشابة هلا رشدي حفلا اليوم في الثامنة من مساء الأحد 22 أغسطس على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

ويتضمن الحفل مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها بقى عايز تنساني ، فى يوم وليلة، مضناك، أنت عمري، تملى فى قلبى زى الهوا وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم المغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان بمشاركة ابنائه محمد ، ديما وتالا مجموعة من الأعمال الغنائية لتترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة.



كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أمس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، بالإنابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب.