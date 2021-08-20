حفل فرقة أوبرا القاهرة على مسرح محكى القلعة.. صور

أحيت فرقة أوبرا القاهرة حفلا غنائيا مساء أمس الخميس، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبرعلى مسرح محكى القلعة.

حفل فرقة أوبرا القاهرة

جاء الحفل ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وقدم أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني المصرية والأجنبية من بينهم المطرب هشام الجندي، إلهامي أمين، داليا فاروق، وجاكلين رفيق.

من الأغاني التي قدمتها أوبرا القاهرة امراة تحب ، الكتابة علي الجدار ، ربما ، طريقي ، ذكرتي ، حلق بي للقمر ، الحياة وردية ، استطعت الرقص ، عزباء في الليل ، شبح الاوبرا.

كما صعد الفنان علي الحجار على المسرح منذ قليل لتقديم فقرته الطربية من أعماله التي قدمها على مدار سنوات مشواره الغنائي منها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدى.