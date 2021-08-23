تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

تصدر الفنان نضال الشافعي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إجرائه عملية دقيقة.

كشفت زوجة الفنان نضال الشافعي تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد ان تعرض الى ازمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أجرى نضال عملية جراحية استئصال فيها جزء من القولون وذلك بعد انفجاره".

وأضافت زوجة نضال الشافعي إن حالته غير مستقرة حاليا ولذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الان لخروجه من المستشفى حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

وسبب إصابة نضال الشافعي بانفجار فى القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم “ميني بار” والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى.

بينما حاولت أسرة الفنان نضال الشافعي طمأنه جمهوره من خلال نشر أول صورة له من المستشفى بعد أن إجراءه العملية داخل أحد مستشفيات المهندسين.