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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب إقالة فابيو كاريلي من اتحاد جدة السعودي

كاريلي
كاريلي

أرجعت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أسباب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إلى تمسكه بقناعاته الفنية، إضافة إلى الاختلاف الجوهري في قراراته وعدم استقراره على استراتيجية معينة، بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية”.

وتَوج الرجاء البيضاوي المغربي، بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على حساب اتحاد جدة السعودي، بفوزه بضربات الترجيح (4-3) بعد نهاية المباراة بالتعادل 4-4، في ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ولعب الفريقان ضربات ترجيحية والتي ابتسمت للرجاء بـ “4-3” بعدما أهدر الاتحاد ضربتين من هنريكي والمولد، في المقابل أهدر الرجاء ضربة واحدة عبر مدكور.

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وجاء في البيان الذي نشرته الإدارة الاتحادية عبر الحساب الرسمي للنادي أنه بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب كاريلي، على الرغم من الاجتماعات المتكـررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغـيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية بحسب وجهة نظرها، حيث كان رد المدرب على ملاحظاتها هو تمسكه بموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية، ما أجبرها على التريث ومنحه الفرصة كاملة، إلا أنـه أصر على موقفه بعدم حاجته لمهاجم رغم علمه بعزمها على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز وعلى ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والأخر وعدم استقراره على استراتيجية معينة قررت إقالته وتعيين حسن خليفة مدرباً مؤقتاً للفريق.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد أعلنت تجديد عقد كاريلي مع الفريق، منذ 3 أشهر، لكن خسارة اللقب دفع الإدارة لإقالة البرازيلي من المهمة الفنية للعميد.

وحضر كاريلي إلى الاتحاد في فبراير 2020 واستطاع إعادة الفريق إلى المشاركات الآسيوية بعدما قاده لاحتلال المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وبلغ معه نهائي الأندية العربية الذي خسره أول أمس.

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