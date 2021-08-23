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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بوضع الساحل الشمالى على خريطة السياحة

الساحل الشمالي
الساحل الشمالي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الاسراع فى وضع خطة شاملة للترويج للمقصد السياحي المصري داخليا ودوليا لمنطقة الساحل الشمالى 

 

وقال " زين " فى بيان له أصدره اليوم إن منطقة الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى السلوم بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة بصفة خاصة اصبحت من اهم المناطق السياحية داخل مصر بعد المشروعات القومية العملاقة التى اطلقها الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة داخل هذه المنطقة الساحرة التى اصبحت تتميز بمنتجات وأنشطة ومنتجعات سياحية متنوعة ومتميزة 

وأضاف  أن منطقة الساحل الشمالى شهدت خلال الشهور القليلة الماضية إقبالاً كبيراً وغير مسبوق من المصريين والسائحين خاصة الأشقاء العرب خلال الموسم السياحي الصيفى مؤكداً أن ذلك الامر يتطلب وضع الساحل الشمالى على خريطة السياحة لجذب السياحة العربية والاجنبية لهذه المنطقة المهمة والتى سيكون لها مستقبل باهر فى المجال السياحى

الساحل الشمالي خالد العنانى مجلس النواب مدينة العلمين الجديدة المشروعات القومية خطة شاملة

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