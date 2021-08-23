تلقي العاملين بـ ديوان مديرية تعليم مطروح مصل اللقاح ضد كورونا|شاهد

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الإثنين إجراءات تلقي العاملين بديوان عام المديرية مصل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي وفق التعليمات الواردة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.



ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن مبادرة "اللقاح أمان" تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي وما ورد بالكتاب الدوري رقم 18 بتاريخ 17 أغسطس الجاري.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لمحافظ مطروح علي دعمه مبادرة "اللقاح أمان" وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب عامة وللمعلمين خاصة، في تلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا.



وتابع سلامة إجراءات تلقي العاملين بديوان تعليم مطروح مصل اللقاح والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المصل بعد القيام بالتسجيل الالكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان.



وأوضح أن العاملين بالمنظومة التربوية بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان إيمانا بأهمية التطعيم كونه يمثل درعا صلدا يحمي المجتمع من اخطار تلك الجائحة العالمية وانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل أجواء آمنة مستقرة.



وفي ذات السياق



أوضح مدير تعليم مطروح أنه وجه القيادات التعليمية بتشكيل لجنة بديوان المديرية لمتابعة تنفيذ تلقي العاملين بالمديرية والإدارات التسع والمدارس التابعة، وذلك من خلال قاعدة بيانات الكترونية تضم جميع العاملين المتلقين للجرعتين الأولى والثانية، ومن لم يتلق أي منهما وتسهيل عملية التسجيل لجميع العاملين وإخطار الجميع بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح هو الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، ولن يسمح للعاملين بدخول مقار العمل مع انطلاق الدراسة إلا بعد تناول اللقاح.