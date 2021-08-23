تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب محل بسبب خلافات النسب في القليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها فى القليوبية حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل طالب بعصا خشبية وإصابة مدرس بسبب خلافات النسب بينهم.

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وكشفت التحقيقات والتحريات بالقليوبية أن طلاق شقيقة المجني عليه هو السبب الرئيسي في الواقعة وأن مرتكبي الحادث هم والد وشقيق وزوج أخت طليق شقيقته بسبب خلافات النسب بعد ان حصلت شقيقته علي حكم بتمكينها من شقة الزوجية من طليقها في بنها مما اشعل الخلافات بين الأسرتين ومحاولة اسرة طليقها منعها من العيش بها والتعرض لها أكثر من مرة ويوم الواقعة هاجموا شقيقها إنتقاما منها.



واعترف المتهمون بالتحقيقات بالقليوبية أنهم تعدوا على المجني عليه أ.س.أ، وابن عمه بالعصي والشوم مما أصابه بكسر بعظام الجمجمة، وإصابة ابن عمه بجروح قطعية وكدمات متفرقة وأنهم هاجموه نظرا لخلافات النسب بينهم وبين المجني عليه القتيل.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بوجود هجوم ملثمين على طالب صاحب محل بقالة بقرية بطا مركز بنها ووجود متوفي ومصاب.



تمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالقليوبية من كشف غموض الواقعة وتبين أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية وعاملان هاجم المجني عليه وأبن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة أمام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبطهم وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم وبسؤال المصاب الثاني مدرس مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة قال إنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص عاملان وصاحب معرض دراجات نارية قاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفي التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة.



وبسؤال شقيق المتوفي موظف بإحدى الشركات أيد ذلك، واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين وكذا الآداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.