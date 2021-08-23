لهذا السبب.. التموين تمد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 15 سبتمبر

كشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين، تفاصيل قرار وزارة التموين بـ مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 15 سبتمبر المقبل، مضيفا أن هذا المد من أجل المواطنين، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الأوكازيون.



وأضاف عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، أن التخفيضات فى الأوكازيون تصل لـ 70%.

وفى نفس السياق، قال أحمد أبو الفضل مدير التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لا تعمل فى انعزال عن باقي الوزارات والهيئات بل هناك تنسيق تام وشامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية .

وأضاف أنه منذ بداية الاكازيون تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين لكيفية إحكام الرقابة على السوق وعلى التجار.

وتابع أبو الفضل، بداية الاكازيون كانت من 2 أغسطس ولمدة شهر، ولكن نظراً لوجود تنسيق تام بين الوزارة وبين الاتحاد العام للغرف التجارية، وتم التشاور لمد فترة الاكازيون بتوجيهات من وزير التموين حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح أبو الفضل، أنه تم مد فترة الاكازيون لأسباب عدة ، أولاً فرصة للتجار ليتخلصوا من الراوقد التي لديهم ، وفى نفس الوقت فرصة للمستهلك لشراء أكبر قدر ممكن من احتياجاته الشخصية والعائلية وفرصة لوزارة التموين الممثلة فى الجهات الحكومية لتنشيط حركة التجارة فى مصر فى ظل أجواء جائحة كورونا.

اشار ابو الفضل الى ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف بأليات وقواعد تنظيم الاكازيون منها عقوبة الاكازيون الوهمي وعقوبتها غرامة لا تقل عت 50 الف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.