عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

حققت هيئة قناة السويس، معدلات زيادة ملحوظة في الفترة ما بين يناير وحتى أغسطس لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث حققت الهيئة زيادة في عدد السفن المارة بنسبة 1,6%، والحمولات بنسبة 6.8%، والإيراد بالدولار بنسبة 11.2%.

ممر ملاحي له مميزات 

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 عن نفس الفترة في 2020 له عدة أسباب منها؛ أن حركة التجارة عبر الممر الملاحي تأثرت في العام الماضي بما حدث عالميا جراء تفشي وباء كورونا، معقبة: «حركة التجارة كانت منخفضة دوليا نتيجة الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا على العكس من العام الحالي»

أسامة ربيع: 11.2% زيادة في إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام الماضي

وأوضحت «الملاح» في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن قناة السويس ممر ملاحي هام جدا يربط الشرق بالغرب، وله مميزات مختلفة عن الطرق الأخرى مثل طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدة أن «الجميع يفضل نقل البضائع الخاصة به عبر الممر الملاحي المصري لم تقدمه الهية المصرية من تيسيرات». 

ولفتت أن «ارتفاع الإيرادات يتمركز حول أن تكلفة النقل عبر قناة السويس غير مجحفة على العكس من الطرق الأخرى وهذا يجعلها تنقل كميات كبيرة من البضائع، إضافة لما تلقاه الشركات الناقلة لتجارتها عبر القناة من خدمات متميزة».

وأكدت أن «ارتفاع نسبة إيرادات القناة إلى 11.2% يعود بالنفع على الاقتصاد المصري؛ لأن القناة من ضمن مصادر الدخل القومي وتوفر العملة الصعبة، وبالتالي الزيادة عامل إيجابي بالنسبة للاقتصاد المصري».

معدلات زيادة ملحوظة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت معدلات زيادة ملحوظة في الفترة ما بين يناير وحتى أغسطس لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنها «حققت زيادة في عدد السفن المارة بنسبة 1,6%، والحمولات بنسبة 6.8%، والإيراد بالدولار بنسبة 11.2%».

وأضاف ربيع، أن «زيادة المعدلات ترجع إلى السياسات التسويقية التي اتخذتها القناة باكرًا، بعد ظهور جائحة كورونا شهر ديسمبر لعام 2019 في الصين، وإدراك تأثيرها على السفن وحاملات الحاويات».

أسامة ربيع يكشف تفاصيل عودة إيفر جيفن لعبور قناة السويس من جديد

وذكر أن «الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وقدمت حزمًا من التخفيضات المرنة التي تتراوح ما بين 17% إلى 75%، موضحًا أن القناة شهدت مرور 2519 سفينة جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأشار رئيس قناة السويس إلى أن سياسات الهيئة أدت إلى تحقيق القناة أعلى إيراد في تاريخها خلال العام المالي 2020 – 2021، مؤكدًا أن «الهيئة تسعى لتطوير استراتيجياتها ومواكبة التغيرات التي تشهدها صناعة السفن والسياسات المالية».

قناة السويس هيئة قناة السويس الممر الملاحي وباء كورونا الفريق أسامة ربيع

موضوعات متعلقة

رئيس منطقة قناة السويس: السيسي وجه بالتركيز على توطين الصناعات

رئيس هيئة قناة السويس: عبور 62 سفينة من الاتجاهين .. وإيفر جيفن تمر بأمان

ترشيحاتنا

"التعليم": لا دخول للعاملين بالمنظومة لمقر العمل إلا بعد تلقي لقاح كورونا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الرياضة يشهد إطلاق فعاليات مسابقة بداية حلم

زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

سعر ومواصفات سيارة جيب 2022 الجديدة

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. تعرف على التفاصيل

الدوري الفرنسي.. مشاهد مؤسفة في مباراة نيس ومارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ