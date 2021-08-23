زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

حققت هيئة قناة السويس، معدلات زيادة ملحوظة في الفترة ما بين يناير وحتى أغسطس لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث حققت الهيئة زيادة في عدد السفن المارة بنسبة 1,6%، والحمولات بنسبة 6.8%، والإيراد بالدولار بنسبة 11.2%.

ممر ملاحي له مميزات

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 عن نفس الفترة في 2020 له عدة أسباب منها؛ أن حركة التجارة عبر الممر الملاحي تأثرت في العام الماضي بما حدث عالميا جراء تفشي وباء كورونا، معقبة: «حركة التجارة كانت منخفضة دوليا نتيجة الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا على العكس من العام الحالي»

وأوضحت «الملاح» في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن قناة السويس ممر ملاحي هام جدا يربط الشرق بالغرب، وله مميزات مختلفة عن الطرق الأخرى مثل طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدة أن «الجميع يفضل نقل البضائع الخاصة به عبر الممر الملاحي المصري لم تقدمه الهية المصرية من تيسيرات».

ولفتت أن «ارتفاع الإيرادات يتمركز حول أن تكلفة النقل عبر قناة السويس غير مجحفة على العكس من الطرق الأخرى وهذا يجعلها تنقل كميات كبيرة من البضائع، إضافة لما تلقاه الشركات الناقلة لتجارتها عبر القناة من خدمات متميزة».

وأكدت أن «ارتفاع نسبة إيرادات القناة إلى 11.2% يعود بالنفع على الاقتصاد المصري؛ لأن القناة من ضمن مصادر الدخل القومي وتوفر العملة الصعبة، وبالتالي الزيادة عامل إيجابي بالنسبة للاقتصاد المصري».

معدلات زيادة ملحوظة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت معدلات زيادة ملحوظة في الفترة ما بين يناير وحتى أغسطس لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنها «حققت زيادة في عدد السفن المارة بنسبة 1,6%، والحمولات بنسبة 6.8%، والإيراد بالدولار بنسبة 11.2%».

وأضاف ربيع، أن «زيادة المعدلات ترجع إلى السياسات التسويقية التي اتخذتها القناة باكرًا، بعد ظهور جائحة كورونا شهر ديسمبر لعام 2019 في الصين، وإدراك تأثيرها على السفن وحاملات الحاويات».

وذكر أن «الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وقدمت حزمًا من التخفيضات المرنة التي تتراوح ما بين 17% إلى 75%، موضحًا أن القناة شهدت مرور 2519 سفينة جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأشار رئيس قناة السويس إلى أن سياسات الهيئة أدت إلى تحقيق القناة أعلى إيراد في تاريخها خلال العام المالي 2020 – 2021، مؤكدًا أن «الهيئة تسعى لتطوير استراتيجياتها ومواكبة التغيرات التي تشهدها صناعة السفن والسياسات المالية».