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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالفة بأحياء الإسكندرية

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات لإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

 

وفي هذا الصدد؛ شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بأحد النوادي في سموحة حيث تم فك شدة خشبية بالطابق الأرضي على مساحة حوالي ٤٠٠ متر.

 

ونفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية "بعزبة خطاب" عبارة عن أسوار وتشوينات فضلا عن إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بعقار في شارع أم السلطان بمنطقة مينا البصل وتم التحفظ على ونش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

 

وقام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بإيقاف أعمال بناء بعقار في شارع متفرع من ش عقل باشا حيث تم إزالة حوائط بالدور التاسع علوي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

 

وواصل حي الجمرك حملاته برئاسة اللواء حسام الشيخ، لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم ٣٤ شارع ابي الدرداء - اللبان وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وشن حي العامرية أول بقيادة محمد عبد الله، حملة إزالة فورية لأعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة ١٥٠ متر بقرية المسيري بالنهضة.

 

هذا وتواصل الأحياء والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها المفاجئة والدورية بنطاق جميع الأحياء للتصدي لأي مخالفات ومنع حدوثها.

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