نشر الفنان محمد صبحى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه محاربته للفن الهابط ومقاطعته له.

وقال محمد صبحى : "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط، الذي يهدم العقول ويشوه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين فيقدموا المزيد".

محمد صبحى وصفاء أبو السعود

وكان أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الثالث لطلاب التعليم بكل مراحله على مستوى الجمهورية وذلك بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي ذلك بحضور الفنان محمد صبحي والفنانة صفاء أبو السعود والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وعلى هامش المهرجات، قال الفنان محمد صبحي: وزارة التربية والتعليم مشكورة على اهتمامها بعودة المسرح لبناء الانسان خاصة بالتزامن مع ظهور مواد فنية تهدم أخلاقياتنا المصرية خلال السنوات الاخيرة.

وزارة التربية والتعليم

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن للمسرح أثارا تربوية لا تخفي على أحد حيث يعد دعامة من دعامات الأنشطة المدرسية التي تهتم بها وزارة التربية والتعليم.

وقالت: “يقال أن المسرح ابو الفنون حيث تتكامل فيه المهارات اللغوية والتعبير الشفهي والتعبير الحركي المعبر، وأن الوزارة لا تهتم به أو تخصص له برامج خاصة”، وأشارت إلى أن هناك فرق مدرسية توفر لها الوزارة جميع المقومات.

وأكدت أنه من أبرز اهداف المسرح المدرسي أن يشعر الطالب بالمتعة ويبسط مواد الدراسة من خلال مسرحة المناهج وينمي الذوق ومهارات التواصل لدى الطالب، وشددت على أن للمسرح المدرسي أهمية في تنمية شخصية الطالب والقيم المختلفة.

وقالت: تسعى الوزارة لتنمية الانشطة وتطويرها لترتقي بمستقبل طلابها وبناء جيل واعي من الطلاب، فالمسرح يخلق إنسان مختلف وطالب مختلف عن باقي الطلاب، فمواجهة المسرح والجمهور ليست سهلة ولكن الوزارة ساعدت على اكتشاف مواهب من طلاب المدارس قادرين على التعامل مع الأخرين والتعبير عن نفسه ولديهم مهارات العمل الجماعي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتكريم الفنان محمد صبحي و الفنانة صفاء ابو السعود خلال فعاليات المهرجان.