خالد عبد الغفار: نستهدف تطعيم 3 ملايين عامل بالمنظومة الجامعية ضد كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن نسبة الوفيات بكورونا للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات ضعيفة جدا.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لدينا حالات في المستشفيات الجديدة مصابة بكورونا ليست قوية، معقبا:" توجيهات الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي هي تطعيم كل الطلاب المنتسبين للجامعات والمعاهد".

وأوضح وزير التعليم العالي:" يتم إعداد كشف طبي للطلاب الملتحقين الجدد سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، مضيفا:" لدينا سيناريوهات في الجامعات للتعامل مع أي جديد بشأن فيروس كورونا".

واكد وزير التعليم العالي:"لدينا خطة متكاملة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لافتا إلي ان المستشفيات الجامعية جاهزة بشكل كامل في حالة وجود أي مرضى كورونا.

وأضاف خالد عبد الغفار:" رصدنا 3 مليون و300 ألف شخص من العاملين بالمنظومة الجامعية لتطعيمهم ضد كورونا.