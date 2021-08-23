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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ سوهاج عن مبادرة حياة كريمة: سقف الآمال والطموح للمواطنين ارتفع

صدى البلد

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، آخر تطورات عمل مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"تفقدت أعمال مشروع الصرف الصحي بمركز دار السلام بتكلفة 170 مليون جنيه، كما تفقدت مكاتب البريد في عدد من القرى بعد تطويرها".

وأكمل محافظ سوهاج:"لأهالي مبسوطة، والفرحة لا توصف وسقف الآمال لديهم ارتفع، بعد عمل مبادرة حياة كريمة بـ 7 محافظات.

وتفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج اليوم، الإثنين، فعاليات القافلة الطبية لتطعيم الأشخاص ذوي الهمم ضد فيروس كورونا، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وذلك بمقر نادي الإيمان للمعاقين بمنطقة الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج.

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة كريمة حمدي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتابع محافظ سوهاج أعمال التطعيم الجارية والتي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث اطمأن من المترددين لتلقي اللقاح على تذليل كافة الإجراءات، وتلقي اللقاح بكل سهولة ويسر، موجها بزيادة أعداد مقاعد الانتظار ومد فترة عمل القافلة ليوم إضافي آخر لمنع التكدس، وزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.

وناشد "الفقي" المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاح، حتى يتسنى لهم استقبال الرسائل الخاصة بالحصول على اللقاح.


وأشار إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة قد خصصت 12 مركزا لتلقي اللقاح للمواطنين الراغبين في السفر بالإضافة إلى 14 مركزا آخر للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى تخصيص قوافل طبية تجوب المدن والقرى، وذلك في إطار حرص المحافظة على حصول أكبر عدد من المواطنين على اللقاح.

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي فيروس كورونا مبادرة حياة كريمة حياة كريمة محافظ سوهاج

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