أحمد موسى يقف تحية لعودة البعثة المصرية من أفغانستان إلى أرض الوطن

وقف الإعلامي أحمد موسي، موجها التحية لرجال القوات المسلحة لجهودهم في عودة المصريين من أفغانستان.

وعرض الإعلامي أحمد موسي، لقطات ترصد وصول البعثة المصرية من أفغانستان علي متن طائرة عسكرية.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "ُصدى البلد": "حمدلله علي سلامة كل المصريين العائدين من أفغانستان".

وتابع موسي: "مصر بترجع ولادها كما فعلت وقت أزمة كورونا بمدينة ووهان، مصر لا تترك أولادها".

ووجه موسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي توجيهه بتيسير سبل العائدين من افغانستان.

وأشار إلي أن البعثة تضم أفراد الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.