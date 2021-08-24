ليلة التتويج .. موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقناة الناقلة:

تقام مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، في تمام التاسعة مساء، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد الإنتاج الحربي:

يدخل الزمالك مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز لحسم لقب الدوري الممتاز رسميا، قبل جولة واحدة من النهاية.

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط من مباراتين، للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه، دون أي حسابات آخرى.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

على الجانب الآخر، تعد مباراة اليوم بمثابة تحصيل حاصل لفريق الإنتاج الحربي، بعدما هبط الفريق إلى الممتاز “ب” رسميا.

ويفقد الإنتاج الحربي مدربه أحمد كشري في مباراة اليوم، للإيقاف.

ترتيب الزمالك والإنتاج الحربي:

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 27 نقطة.