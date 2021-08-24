الحماية المدنية بقنا تنقذ مستشفى قوص المركزي من كارثة بعد حريق قسم الاستقبال

تمكنت سيارات الإطفاء بـ قنا ، اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب في لوحة كهرباء قسم الاستقبال بمستشفى قوص المركزي جنوب قنا ، دون خسائر بشرية.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد نشوب حريق في لوحة كهرباء قسم الاستقبال بمستشفى قوص المركزي.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، بعدد من السيارات للتعامل الفورى مع الحريق.

تمكنت سيارات الإطفاء برئاسة النقيب أسامة حمدي، من السيطرة علي الحريق، قبل امتداده لبقية أقسام المستشفى.

تبين أن الحريق اندلع بسبب الأحمال الزائدة للتيار الكهربائي بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حريق استقبال مستشفى قوص المركزي

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