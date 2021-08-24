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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلق شعري وربطني في السرير|محضر شرطة من أمّ ضد ابنها بالشرقية"تفاصيل"

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية منشورات تؤكد قيام سيدة بتحرير محضر ضد ابنها وإتهامها له بحلق شعرها وربطها في السرير وطردها من المنزل في قرية سعود البحرية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

 

فيما أكد "هشام فتحي" شقيق السيده "كريمان"  أن " شقيقته كانت تقيم في منزلها برفقة نجلها وزوجها وابنتهما ثم قام نجلها بطردها من المنزل وتم عقد عده جلسات وتم الصلح فيما بينهما دون ان يتطور الامر هذه المرة بتلك الصورة.

 

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وأضاف "هشام" ان شقيقته مصابة بمرض الكبد منذ 5 سنوات وأثناء تلك الفترة قام ابنها وزوجها بطردها من المنزل للمطالبة بميراثها للحصول على مبلغ مالي وإعطائه لابنها حتى يتمكن من السفر إلى الكويت.

 

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تطور الوضع بينهم ووصل الأمر الي ان قام نجلها بحلق شعرها وربطها في السرير"وقام بطردها هي وشقيقته أثناء محاولتها الدفاع عن والدتهما ما دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالي وأنهم حاليا يقيمان معه برفقة أسرته.

 

وأشار شقيق المجني عليها انها قامت بتحرير محضر بمركز شرطة الحسينة ضد ابنها واتهمه فيه بطردها وحلق شعرها وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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