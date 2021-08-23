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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج ووظائف ومعاشات.. محافظ الشرقية يحل مشاكل المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 9 مواطنين بينهم مواطنين من متحدي الإعاقة، من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها.

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استمع المحافظ لشكوى تقدم بها المواطن أ.م .أ من مركز أبوكبير والذى يعانى من الإصابة بشلل نصفى نتيجة تعرضة لحادث مطالباً بتوفير تروسيكل  يُساعده على الحركة والعمل  وتحمل أعباء المعيشة ليكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتوفير مساعدة مالية له من صندوق التكافل ومخاطبه الجمعيات الأهلية بتوفير تروسيكل بالإضافة إلى تكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لحالتة قريبة من محل سكنه.

 

كما عرضت ر.م.م من مركز أبو كبير مشكلتها والتي تتضرر فيها من عدم حصول إبنها من ذوى الهمم على معاش كرامة رغم تقدمها بالأوراق لمديرية  التضامن الإجتماعى للحصول على معاش كرامة ليوجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث أوراقها لتوفير معاش كرامه لها وصرف مساعدة شهرية لمدة ستة أشهر لحين إستخراج معاش كرامة لإبنها.

 

واستمع محافظ الشرقية لشكوى المواطن ك.م.ص من مركز بلبيس و الذى يتضرر من عدم وجود سكن مناسب له ولديه طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة ليكلف المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى   ببحث حالتة الإجتماعية  لمعرفة مدى إمكانية توفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

 

وفى سياق متصل تقدمت المواطنة م. ش.م من مركز الزقازيق بشكوى لعدم قدرتها على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائها  في مرحلة التعليم الثانوى، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  بتوفير مساعدة مالية لها  لتستطيع سداد المصروفات الدراسية وكذلك بحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة لها لمساعدتها لتحمل نفقات المعيشة ورعاية أبنائها .

 

وحرصاً من محافظ الشرقية على إعانة السيدات المعيلات اللاتي  يتحملن مسئولية أسرهن بمفردهن لوفاة رب الأسرة الأساسى قرر محافظ الشرقية إعطاء السيدة أ. ع أ من قرية شيبة مركز الزقازيق شقة من المخصصة للأسر الأولى للرعاية بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك بعد إجراء بحث إجتماعي مسبق على حالتها من قبل مديرية التضامن الإجتماعى وإدارة الإسكان وتبين  إستحقاقها  لكونها أرملة وتعول أسرتها وليس لها سكن مناسب وتسكن عند شقيقه ، وكلف وكيل وزارة  التضامن الإجتماعى بصرف إعانة شهرية لها لمدة أربعة أشهر لتعينها على مصاريف أسرتها، وكذلك كلف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لها بالقرب من مسكنها الجديد بمدينة العاشر من رمضان.

 

وخلال اللقاء طالبت ن . ع .أ من مركز الزقازيق بتوفير فرصة عمل لها ولأولادها حيث أنها أرملة وأولادها بمراحل التعليم المختلفة ولديها إثنين من الأبناء أنهوا تعليمهم،  ليقرر المحافظ توفير محل لها بنطاق حى ثان الزقازيق وكلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدة مالية لها لحين صرف معاش تكافل وكرامة لها.

 

ومن مركز منيا القمح جاءت ن.ف.ع أرملة وتعول أولادها بمراحل التعليم، لتطلب من محافظ الشرقية توفير مساعدة شهرية وإستخراج معاش تكافل وكرامة، ليكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدة فورية لها وبحث حالتها الإجتماعية  لبحث إمكانية توفير  سكن  من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

 

كما تقدمت ن.م .م من قرية المسلمية مركز الزقازيق بشكوى تفيد عدم مقدرتها على تحمل نفقات العلاج الدوائى والطبيعى و تدريبات التخاطب  لنجليها من ذوى الإحتياجات الخاصة،  ليوجه المحافظ وكيل مديرية الصحة بالشرقية لتوفير العلاج المناسب لأبنائها وتوفير علاج طبيعى وتأهيلى وتدريب على التخاطب لهم بالمستشفيات الحكومية وذلك حرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.

 

وكذلك تقدم المواطن م أ .م من منشأة أبو عمر يتضرر من عدم توفر العلاج الخاص به بالمستشفيات الحكومية، ليشدد المحافظ على وكيل مديرية الصحة بتوفير العلاج الخاص به بالمستشفيات الحكومية.

 

أكد محافظ الشرقية، ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي أستقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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