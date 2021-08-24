الصحة : فتح أسواق جديدة لتصديرلقاحات "فاكسيرا" للدول الأفريقية..نائبات: ورقة سياسية ذات بعد إقليمي..تحقق لمصر سبق طبي وتواجد علمي كبير.. و توفير العملة الصعبة و مساندة الأشقاء بالقارة أبرز الفوائد

عضو صحة النواب: تصدير لقاحات كورونا لـ إفريقيا خطوة رائدة للدولة المصرية

برلمانية:صناعة اللقاحات يرسخ دور مصركدولة رائدة فى الشرق الأوسط

برلمانية: تحقق تواجد علمي وسبق طبي للدولة المصرية

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر وآخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقدته امس، الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من للقاح "ساينوفاك - فاكسيرا"، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح بداية من اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه يتم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالمجان، وأن 100% من اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، مشيرة إلى أنه منذ الأسبوع الماضي شهدت مصر ارتفاعًا بسيطًا في معدلات الإصابات بشكل منتظم على المنحنى التصاعدي، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات، مؤكدة أهمية تكثيف تلقي اللقاحات للمواطنين، حيث تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها.

ولفتت "زايد" إلى العمل على فتح أسواق جديدة لتصدير إنتاج مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى الدول الأفريقية بناء على رغبة وطلب الاتحاد الافريقي باستيراد اللقاحات من مصر وتوطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية، لافتة إلى ان القدرة الإنتاجية لفاكسيرا تصل إلى مليار جرعة في العام، معلنة عن الاتفاق مع إحدى شركات إنتاج اللقاحات في أوروبا، للبدء في تصنيع لقاح جديد معتمد من منظمة الصحة العالمية ومعترف به في أوروبا ومعظم دول العالم.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من نائبات لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد رائدة من نوعها ، مشيرين إلى أن الدولة المصرية نجحت فى توفير اللقاحات محليا ، وبناءا على ذلك يمكن بتصدير الفائض لمساندة الأشقاء بالدول الإفريقية.

بداية ثمنت النائبة،إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بالعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير إنتاج مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى الدول الأفريقية بناء على رغبة وطلب الاتحاد الافريقي ،مؤكدة أنها خطوة رائدة للدولة المصرية.

وأشارت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن الإقبال على اللقاحات لاسيما فى هذه المرحلة كبير جدا، و توفيره بمثابة مخزون استراتيجي للدولة ، مؤكدة أن تصدير مصر اللقاحات لدول إفريقيا يجعلها فى صدارة الدول الإفريقية،إلى جانب جعلها دولة ذات ثقل سياسي و على مستوى إقليمي ، معقبة:" العقار بمثابة أمن قومي للدولة، وتوفيره ومن ثم تصديره ، يدل على قوة الدولة المصرية".

من جانبه،قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن شركة خطوط إنتاج لقاح فاكسيرا كانت من ضمن أهدافه التصدير للدول الأفريقية ومساندة الأشقاء، موضحة أن التصدير يأتي بعد الإكتفاء المحلي، وهو ما حققت مصر فيه نجاحا كبيرا.

وأشارت "عبد العظيم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أهمية فتح أسواق جديدة لتصدير إنتاج مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والقاحات "فاكسيرا" إلى الدول الأفريقية ، وتوطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية، موضحة أن هذا الأمر يرسخ دور مصر كـ دولة رائدة في الشرق الأوسط، كما أنه يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية الدائم على تقديم المساعدة لأشقائها الأفارقة في أزماتهم الصحية، كما أنه يخدم توجه الدولة بقيادتها السياسية في التوجه نحو القارة السمراء مرة أخرى من أجل توطيد العلاقات.

وعن تراجع التسجيل على لقاح كورونا من قبل المواطنين، أفادت عضو صحة النواب أن الشعب في حاجة للتوعية بأهمية اللقاح، موضحة أن هناك حملات تجول المحافظات للقيام بهذا الأمر، ولكن نحتاج إلى تكثيف الجهود للوصول إلى الجميع.

ونوهت على أن البعض يعتقد أن اللقاح غير أمن، وهذا غير صحيح، وبالتالي يجب إطلاق حملات إعلامية، من أجل توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين حول أهمية اللقاح وطرق الوقاية من الفيروس.

تصدير مصر لـ اللقاحات يسهم فى تحسين مستوى الإقتصاد القومي

وفى سياق متصل،أشادت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،توجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بالعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير إنتاج مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى الدول الأفريقية بناء على رغبة وطلب الاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على الدولة المصرية فى جميع مناحي الحياة.

وأضافت" الألفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشركات المنتجة لـ اللقاح غير قادرة على تغطية حاجة المجتمع العالمي بشكل عام، مشيرة إلى أن تصدير مصر اللقاحات ، والإنتشار فى أفريقيا يسهم فى تحسين مستوى الإقتصاد المصري، إلى جانب توفير العملة الصعبة، علاوة على المساهمة في مساندة الإخوة الأشقاء بالقارة الإفريقية ، وتحقيق تواجد علمي وسبق طبي للدولة المصرية .

وأكدت عضو مجلس النواب أن تصدير مصر للقاحات يجعل من مصر دولة رائدة فى الشرق الأوسط ، لاسيما فى المجال الطبي ، والصناعة الدوائية ، وكذا مجال التطعيمات، منوهة على أنه يجب تغطية احتياجات المصريين أولا قبل الإنطلاق فى التصدير للخارج .