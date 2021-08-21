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أخبار البلد

الصحة: مواد خام تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة فاكسيرا سينوفاك

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

تعد الشركة القابضة لصناعة الأمصال "فاكسيرا" هي ذراع الدولة المصرية في تصنيع اللقاحات ، سواء المضادة لـ فيروس كورونا، لقاح كورونا "فاكسيرا - سينوفاك" أو غيرها، مثل لقاحات شلل الأطفال، والأنفلونزا.

 

وتأتي جاهزية مصانع الشركة لإنتاج أكثر من 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا بنهاية 2021، وهو ما يكفي لتحقيق الهدف  بتطعيم 40 مليون مواطن، وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير إلى الدول الصديقة والشقيقة.

لقاح كورونا "فاكسيرا - سينوفاك"

الشركة القابضة لصناعة الأمصال "فاكسيرا"

وتطورت خطوط إنتاج لقاح كورونا "فاكسيرا - سينوفاك" في مصنع العجوزة، بالتعاون بين الحكومة المصرية وشركة "سينوفاك" الصينية.

 

تعاقدت مصر مع الشركاء الصينيين لتوريد مواد خام تكفي لـ40 مليون جرعة هذا العام، وطلبت مصر بعدها كميات أكبر من المواد الخام لإنتاج 80 مليون جرعة تكفي 40 مليون مواطن.

 

و تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ"فاكسيرا العجوزة" 600 ألف جرعة يوميا، على فترتي عمل، بإجمالي يتراوح ما بين 110 إلى 220 مليون جرعة سنويا، و أنتج مليون جرعة من لقاحات "فاكسيرا – سينوفاك"، عبر 3 "تشغيلات" تجريبية.

إنتاج لقاح كورونا "فاكسيرا - سينوفاك"

وأجرت هيئة الدواء المصرية أكثر من 11 تحليلا على عينات من تلك اللقاحات للتأكد من فعاليتها وأمانها، واستغرقت التحليلات فترة تراوحت بين أسبوعين حتى 3 أسابيع.

 

وقدرات مصنع "فاكسيرا" بالقاهرة تصل إلى 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بنهاية 2021، ومن المُقرر افتتاح خط إنتاج جديد في مصانع الشركة بمدينة 6 أكتوبر خلال 3 أشهر.

 

وبالنسبة للمصنع التابع للشركة القابضة للأمصال بالمدينة الصناعية بـ"6 أكتوبر" ستبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون جرعة في اليوم الواحد، بما يزيد عن قدرات مصنع العجوزة 6 مرات، فيما يسير إنتاج المصنعين بالتوازي معا.

لقاح كورونا "فاكسيرا - سينوفاك"

طرح جرعات لقاح "فاكسيرا - سينوفاك"

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، المتحدث الرسمى للوزارة، إن من المتوقع طرح جرعات لقاح "فاكسيرا - سينوفاك"، بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال أيام.

 

واوضح مجاهد، في تصريحات لـ"صدي البلد"انه جاري الانتهاء من تصنيع اكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح “فاكسيرا - سينوفاك” بمطلع شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مليون جرعة منتجة مسبقا.

وأكد مجاهد، أنه يوجد مواد خام في مصر تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة من لقاح “فاكسيرا - سينوفاك”.

ولفت إلى أن إجمالي اللقاحات المتواجد داخل مصر، قرابة 22 مليون  جرعة لقاح مختلفة الأنواع.

وأضاف مجاهد، أن الدول التي تشترط لدخولها لقاحا معينا،يرجع إليها هي فقط، مشيرا إلى أن كل اللقاحات المستخدمة في مصر موثقة من خلال منظمة الصحة العالمية.

لقاح كورونا "فاكسيرا - سينوفاك"

وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان، علي خروج لقاح “فاكسيرا - سينوفاك”، خلال أيام قليلة جدا، بعد اعتماد مسؤولي هيئة الدواء المصرية والمختصين بوزارة الصحة، لعرض التقرير النهائي وتحديد موعد إنتاج الجرعات الجديدة، واعتماد الجرعات المصنعة بشكل نهائي.

وأشار إلى انتهاء اختبارات دراسات الثبات المسرعة معمليا للقاح فيروس كورونا “فاكسيرا - سينوفاك” .
واضاف، انه تم زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 مركزا بدلاً من 580 مركزاً، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلاً من 134 مكتبا، لافتة إلى أنه جار تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط

فيروس كورونا لقاح كورونا لقاح سينوفاك لقاحات كورونا وزارة الصحة هيئة الدواء المصرية

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