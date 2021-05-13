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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: مصر تستقبل شحنة من لقاح سينوفارم الصينى.. والشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء.. ودفعة مواد خام مرتقب وصولها خلال أيام لتصنيع العقار محليًا

شحنة لقاح كورونا
شحنة لقاح كورونا

حول لقاح سينوفارم 

  • اللقاح حاصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء
  • شحنة سينوفارم جديدة تصل القاهرة خلال أيام تقدر بـ 500 ألف جرعة
  • وصول 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع سينوفاك الصيني خلال الأيام المقبلة
  • مصر من أوائل الدول في القارة تبدأ تصنيع لقاح كورونا ومتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"
  • لقاح سينوفارم الصيني سيخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء قبل استخدامه في التلقيح

 

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، من إنتاج شركة  "سينوفارم"، الصينية ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقي اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مجاهد أن مصر سوف تتسلم ٥٠٠ ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصينى، بالإضافة إلي ١٤٠٠ لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقي لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور ٢١ يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة ، مما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصري تباعاً.


ولفت إلى استمرار عمل مراكز تلقي اللقاحات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي تخطى عددهم 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشداً المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.


جدير بالذكر أن مصر استقبلت في الساعات الأولى من صباح اليوم أيضًا، مليون و ٧٦٨ ألفًا و ٨٠٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنكا" كثاني دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا على مدار العام الحالي.

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