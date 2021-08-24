حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بالمحلة

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة وضبطهم بحوزتهم 119 تذكره هيروين وفردين خرطوش، بقرية محلة أبو على .

وكان رجال مباحث مركز المحلة الكبرى قد تمكنوا من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمخدرات بقرية أبو على دائرة مركز المحلة ، وبحوزتهم 119 تذكرة هيروين وعدد 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة، بورود بلاغات من الأهالى بقيام عاطلين بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين بمنطقة كوبرى الهويس بقرية محلة أبوعلى .

وعلى الفور كلف العميد خالد عبد الفتاح رئيس البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب محمد لاشين معاون مباحث مركز المحلة والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم “ح ز ” عاطل ومقيم الرجبى ، و" م ال" مقيم الراهبين مركز المحلة وبحوزتهم 119 تذكرة هيروين وعدد 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.