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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف الجارية بالخطة الاستثمارية مع الهيئات والجهات المنفذة

طارق رحمي محافظ الغربية
طارق رحمي محافظ الغربية

بحث طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشاريع الرصف الجارية بالمحافظة وذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي الهيئات والشركات المنفذة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لإنهاء كافة المشروعات في الوقت المحدد وذلك قبل بداية الخطة الجديدة.


وناقش المحافظ موقف الرصف بشارع الإسكندرية وتم التوجيه بوضع الطبقة السطحية والنهائية قبل يوم 3 سبتمبر القادم مع استكمال الجزء الخاص بالمعدية في يناير المقبل لحين الانتهاء من أعمال رفع المناسيب، كما ناقش المحافظ الأعمال الجارية بشارع شمس الدين بسكة المحلة ووجه المحافظ باستلام الشارع قبل نهاية الشهر الجاري، كما تم التأكيد على الانتهاء من شارع السكة الجديدة والاستلام خلال موعد أقصاه 15 أكتوبر القادم.

 

وفي ذات السياق ناقش محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية في شوارع قرية ميت يزيد بمركز السنطة والذي تم الاتفاق على الانتهاء منه يوم 26 من الشهر الجاري، طريق ميت حبيش حتى السنطة بطول 6 كيلومترات والذي سيتم الانتهاء منه في أكتوبر القادم، إلى جانب استلام الطريق المؤدي إلى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة غدًا.


وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى ناقش المحافظ الأعمال الجارية في 7 شوارع وأسباب توقف نسب التنفيذ بها " داير الناحية بطرنه ، داير الناحية من كوبري عبد العزيز حتى طريق لومانة بكفر دمرو ، استكمال شارع داير الناحية بطرنه ، شارع عبد العزيز عبد الغفار حتى ترعة الأربعين ، استكمال شارع داير الناحية بسامول ، شارع عمر بن الخطاب بقرية العامرية وطريق المقابر بالسجاعية "، حيث تم مناقشة كافة التحديات ووضع جدول زمني للانتهاء منها خلال العام الحالي.


واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال الرصف الحالية بمدينة المحلة حيث تم عرض موقف الرصف بشارع الرجبي والذي تم رشه بطبقة MCO وجار وضع الطبقة السطحية به، إلى جانب رصف شوارع السلخانة ، الإنتاج ،الترعة ، شارع جمال عبد الناصر وشارع عبد الحي شاهين والمتوقع الانتهاء منه في مطلع الشهر القادم.

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