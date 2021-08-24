التهمت 100 ألف فدان.. حرائق كاليفورنيا تتسبب في دمار كبير .. فيدو

عرضت فضائية " العربية " لقطات مصورة ترصد حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرائق المشتعلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وأوضح التقرير أن الحرائق دمرت حوالي 100 ألف فدان من الغابات و 600 مبنى سكنيا حتى الآن، إضافة إلى إجلاء أكثر من 24 ألف شخص.

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النيران تندلع مجددا في غابات اليونان وسلطات أثينا تجلي السكان بالقوارب

وأشار التقرير إلى أن الحرائق تسببت في إغلاق تسع غابات وطنية في المنطقة، وتزيد الرياح القوية من سرعة انتشار النيران وسط محاولات رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق .

حرائق اليونان

وتخوض فرق الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه معارك شرسة لإخماد حرائق جديدة اندلعت باليونان، في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية وفي شمال غرب العاصمة أثينا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن حريق الغابات في إيفيا يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي الواقع على مسافة 200 كيلومتر شمال شرق أثينا، حيث تعمل السلطات على إجلاء السكان بالقوارب.

واندلع الحريق الجديد، بعد أسبوعين من حريق ضخم أتى على أكثر من 50 ألف هكتار في شمال جزيرة إيفيا، كما اندلع حريق آخر في فيا على بعد 60 كلم شمال غرب أثينا، في غابة كثيفة كانت احترقت على مدى ستة أيام الأسبوع الماضي قبل أن تتم السيطرة على النيران.