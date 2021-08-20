شاهد.. لقطات حية للدمار الذي خلفته حرائق الغابات بكاليفورنيا

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية مقاطع فيديو جوية مساكن وبيوت دمرت كليا بسبب استمرار حرائق الغابات في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق كاش قبل أيام قليلة وتضاعفت مساحات الحريق ثماني مرات في غضون 24 ساعة الماضية، كما تم إجلاء آلاف السكان إلى أماكن أكثر أمانا.

ولوجود حرائق الغابات حول العالم أفادت صحيفة "فار ماتين" الفرنسية بأن حريق الغابات الذى حدث في فرنسا بالقرب من الريفييرا، أسفر عنه مقتل شخص واحد، مشيرة إلى أن الحريق خارج نطاق السيطرة بعد أن اندلع في الغابات، اليوم الأربعاء، وفقا للسلطات المحلية.



وأوضحت الصحيفة أن ضحية الحريق رجل عثر عليه ميتا في منزله في بلدة غير مود.

ووفقًا لبيان أصدره إقليم فار، "ما لا يقل عن 27 شخصا، من بينهم 5 من رجال الإطفاء، أصيبوا عقب استنشاق الدخان أو لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق.

أكثر من 1100 من رجال الإطفاء ومروحيات

ونشرت السلطات أكثر من 1100 من رجال الإطفاء ومروحيات،، لمكافحة النيران التي بدأت مساء الاثنين على بعد حوالي 40 كيلومترًا من منتجع سان تروبيه الساحلي.

وقالت السلطات إن النيران، التي تغذيها الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط، امتدت إلى 7000 هكتار (17300 فدان) من الغابات.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يقضي عطلته في قلعة ساحلية قريبة، منطقة الحريق