جحيم في غابات فرنسا.. النيران تلتهم 17 ألف فدان

أفادت صحيفة "فار ماتين" الفرنسية بأن حريق الغابات الذى حدث في فرنسا بالقرب من الريفييرا، أسفر عنه مقتل شخص واحد، مشيرة إلى أن الحريق خارج نطاق السيطرة بعد أن اندلع في الغابات، اليوم الأربعاء، وفقا للسلطات المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن ضحية الحريق رجل عثر عليه ميتا في منزله في بلدة غير مود.



ووفقًا لبيان أصدره إقليم فار، "ما لا يقل عن 27 شخصا، من بينهم 5 من رجال الإطفاء، أصيبوا عقب استنشاق الدخان أو لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق.

جهود السلطات

ونشرت السلطات أكثر من 1100 من رجال الإطفاء ومروحيات، اليوم الأربعاء، لمكافحة النيران التي بدأت مساء الاثنين على بعد حوالي 40 كيلومترًا من منتجع سان تروبيه الساحلي.

وقالت السلطات إن النيران، التي تغذيها الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط، امتدت إلى 7000 هكتار (17300 فدان) من الغابات بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يقضي عطلته في قلعة ساحلية قريبة، منطقة الحريق أمس الثلاثاء.