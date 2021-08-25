أدعية تحميك من الضرر ومن ظلم العباد لك .. يلجأ إليها العبد ليعوضه الله عن ظلم الناس، فجعل الله -سبحانه وتعالى- دعوة المظلوم مستجابة، لذا يلجأ العبد إلى الله -تعالى- ويدعوه أن يكشف عنه الظلم، ويدعوه بأدعية تفريج الكروب والهموم، وتكون بقدر ما ظلمه الظالم ولا يزيد عن ذلك، والمسلم لا يظلم لعلمه بعقوبة الظالم وعدم انفلاته من عاقبة ظلمه السيئة، ولعلمه باستجابة دعاء الظلم، فقد ينام هو ويبقى المظلوم يدعو عليه ويسمعه الله، لذلك يقدم صدى البلد أدعية تحميك من الضرر وظلم العباد لك .



أدعية تحميك من الضرر ومن ظلم العباد لك

أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق

أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة وكل عين لامة

بسم الله الذي لا يضر مع أسمه شئ فى الارض ولا في السماء وهو السميع العليم

أدعية تحميك من الضرر ومن ظلم العباد لك

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أن ترحمني ، أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا احتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.



اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أن ترحمني ، أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا احتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.

وجهت وجهي اليك وتوكلت عليك، خاشع بين يديك، فأيدني يا رب بجلالك واجعلني من عبادك المتقين ولا تجذب قلبي إلا الى بابك، قربني مما تحب، واطلق لساني وقلبي بشكرك وذكرك.

يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكف مكروهه عني، وينتقل عن عظيم ما ظلمنى به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة وتب عليه واعفو عنه يا كريم، يارب إن كان في علمك به غير ذلك، من مقام على ظلمي، فأسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية.

اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكل المقهور عليك، اللهم أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته، ولا سببًا إلاّ قطعته.

اللهم إني أستغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، وأستصرخك إذ قعد عني كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حل بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.



يارب اللهم إني ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منا.



يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك مِن كل بلاء مستتر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر وأنتَ أعظم مِن كل عظيم بك أستترت، يا الله يامن لا تخفى عليه أنباء المتظلمين قد علمت يا إلهي ما نالني مِن (فلان) اللهم فخذ عدوي وظالمي عن ظلمي بقوتك وامنع حقده عني بقدرتك واجعل له شغلًا فيما يليه، وعجزًا عما ينويه، ولا تسوغ له ظلمي واعصمني من أفعاله، وعوضني عن ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، اللهم فكما كرهت لي أن أظلم فقني مِن أن أظلم.



اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظة مجارة واقضي عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك فأنتَ تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي فأدي مالهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم.

اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما، أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك.

( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك)



دعاء يحميك من الضرر وظلم الغير

اللهم من أرادني بسوء فإجعل دائرة السوء عليه، اللهم إرم نحره في كيده وكيده في نحره حتى يذبح نفسه بيديه، إعتصمت بك يالطيف ألطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك، اللهم إنّي أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلّا الله الرحمن الرحيم، اللهم إنّي أنزلت بك حاجاتي كلّها الظاهرة والباطنة والدنيوية والآخروية.

اللهم ربُ السموات والأرض كن لي جارًا مِن شر خلقك كلهم أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلّا أنت، اللهم إكشف ضري وهمي وفرّج عني يا فارج الكروب وساتر العيوب العافي عن كثرة الذنوب وهو علام الغيوب الذي كشف الضر عن أيوب وجمع بين يوسف وأهله ورفع شأنه عليه.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارًا من شر فلان، وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك.

اللهم اكشف عني وعن المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا وكف عني ما أطيق وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن المسلمين كل هم وغم وأخرجني والمسلمين مِن كل كرب وحزن، اللهم أحرسني بعينك التي لا تنام، اللهم بحق قولك ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) أظهر لي الحق وأظهرني إلى جانب الحق وانصرني على أهل الباطل ومن اتهمني في عرضي وديني وعقلي وكل أموري بالباطل بقولك الحق ياحق يالله، وبحق قولك (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم * فإنّ تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) أنتَ حسبي ووكيلي اللهم إجعلني مما جعلت لهم قدم صدق لديك.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، و اقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

يا عزيز أعزني، ويا كافي اكفني، ويا قوي قوني، ويا لطيف الطف بي في أموري كلها والطف بي فيما نزل، اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها».

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.

رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.