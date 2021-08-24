أعراض أنيميا البقول.. ونصائح مهمة للمصابين

قال الدكتور مجدى بدران، خبير المناعة والحساسية، إن أنيميا البقول من أخطر الأمراض الوراثية التي تلعب الجينات دور كبير في الإصابة بها وإذا لم يتم اكتشافها بشكل سريع يتعرض الإنسان لمضاعفات خطيرة عند تناول كميات كبيرة من الفول أو نوع من البقول قد تصل للموت.

وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن مرضي أنيميا البقول تظهر عليهم بعض العلامات التى تبين إصابتهم بالمرض ومنها، شحوب لون الجلد، وتغير لون البول للداكن، والصداع

الدوار، والغثيان، والقيء، وألم الظهر، والشعور بالتعب والألم البطني وارتفاع فى درجة الحرارة، واليرقان

واشار بدران إلى ان اليرقان عبارة عن تلون الجلد والأغشية المخاطية مثل ملتحمة العين باللون الأصفر بسبب زيادة إنتاج مادة البيلروبين نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى نقل دم بأقصى سرعة، وقد ينتج عن الإصابات المتكررة وغير الملحوظة حصوات المرارة وتضخم الطحال.

وتنتشر أنيميا البقول بين الأطفال في عمر 5 أشهر الى سن 5 سنوات المصابون به يعيشون حياة طبيعية، ولكنهم يا يتعرضون لبعض المضاعفات الخطيرة عند تناول الفول أو أى نوع من البقول مثل الترمس والعدس.

ومن مضاعفات أنيميا البقول هى وجود سرعة في دقات القلب وضيق في النفس واصفرار الجلد، وحدوث فقر الدم وتضخم الطحال



الوقاية من مضاعفات أنيميا البقول: