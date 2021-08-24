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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض أنيميا البقول.. ونصائح مهمة للمصابين

انيميا البقول
انيميا البقول

قال الدكتور مجدى بدران، خبير المناعة والحساسية، إن أنيميا البقول من أخطر  الأمراض الوراثية التي تلعب الجينات دور كبير في الإصابة بها وإذا لم يتم اكتشافها بشكل سريع يتعرض الإنسان لمضاعفات خطيرة عند تناول كميات كبيرة من الفول أو نوع من البقول قد تصل للموت.

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وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن مرضي أنيميا البقول تظهر عليهم بعض العلامات التى تبين إصابتهم بالمرض ومنها، شحوب لون الجلد، وتغير لون البول للداكن، والصداع 
الدوار، والغثيان، والقيء، وألم الظهر، والشعور بالتعب والألم البطني وارتفاع فى درجة الحرارة، واليرقان

واشار بدران إلى ان اليرقان عبارة عن تلون الجلد والأغشية المخاطية مثل ملتحمة العين باللون الأصفر بسبب زيادة إنتاج مادة البيلروبين نتيجة تكسير كرات الدم  الحمراء، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى نقل دم بأقصى سرعة، وقد ينتج عن الإصابات المتكررة وغير الملحوظة حصوات المرارة وتضخم الطحال.
وتنتشر أنيميا البقول بين الأطفال في عمر 5 أشهر الى سن 5 سنوات المصابون به يعيشون حياة طبيعية، ولكنهم يا يتعرضون لبعض المضاعفات الخطيرة عند تناول الفول أو أى نوع من البقول مثل الترمس والعدس.

ومن مضاعفات أنيميا البقول هى وجود سرعة في دقات القلب وضيق في النفس واصفرار الجلد، وحدوث فقر الدم وتضخم الطحال


الوقاية من مضاعفات أنيميا البقول:

  • تجنب الأدوية والأطعمة التي تسبب انحلال الدم.
  • عدم تناول الفول أو البقول .
    الابتعاد عن منتجات البقول مثل فول الصويا والطعمية وزيت الصويا.
  • عدم تناول بعض  الأدوية، مثل: الأدوية المضادة للملاريا، بعض المضادات الحيوية مثل السلفوناميدات، الابتعاد تماما عن الأسبرين، بعض الأدوية المسكنة والمضادة للالتهابات، والتطعيم للوقاية من بعض الأمراض الشائعة
    مثل التهاب الكبد أ والتهاب الكبد ب قد يمنع التكسيرات التي يسببها العدوى.
  • في المرحلة الحادة من انحلال الدم  يكون من الضروري نقل الدم بشكل سريع جدا للمصاب، أو حتى غسيل الكلى في حالة الفشل الكلوي الحاد.
  • تكون كريات الدم الحمراء المنقولة لا تعاني من نقص G6PD وستعيش حياة طبيعية في المتلقي.
  • يستفيد بعض المرضى من استئصال الطحال، لأنه موقع مهم لتدمير كريات الدم الحمراء.
  • يفيد تناول حمض الفوليك في بعض الحالات وهذا يحدده الطبيب المعالج فقط ولايمكن تناوله الا بعد الحصول على موافقته.
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