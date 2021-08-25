"صناع الخير": نقدم كافة الخدمات المطلوبة إلى أهالينا في الريف المصري .. فيديو

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن الرئيس السيسي دائما ينادي بالعدالة الاجتماعية من اجل خدمة المواطنين علي ارض مصر ، مؤكدا أن الدولة انتهت من تطوير المناطق العشوائية .



وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، انتقلنا لخدمة أكثر من 150 مليون مواطن في الريف المصري ويمثلون اكثر من نصف سكان مصر لافتا الي ان هناك اهتمام كبير جدا من الدولة بدور المجتمع المدني .

وأوضح مصطفى زمزم ، أن نقدم كافة الخدمات المطلوبة إلى أهالينا في الريف المصري ، مشيرا الي انه كان هناك الكثير من المحافظات المصرية كانت تعاني من معدلات فقر زائدة .

وتابع مصطفى زمزم ، ان المجتمعات لا تنهض بدون مساعدة من المجتمعات المدنية والقطاع الخاص ، مؤكدا ان هناك اهتمام رئاسي ومتابعة حكومية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري الريف المصري .