لمواليد 25 أغسطس .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "فإن ذلك يعني أن لديك بصيرة، وموهبة تحليلية عظيمة، وقدرة كبيرة على الإقناع. أنت أيضا تتمتع بالذكاء واليقظة والحماس".

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 25 أغسطس.. قد يكون مشتت الذهن في أحيان كثيرة خلال الفترة القادمة.

نصيحة لمواليد 25 أغسطس

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 25 أغسطس قائلة: "هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام".