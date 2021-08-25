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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. فطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر

فطائر جبنة الموتزاريلا
فطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر

فطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر من المعجنات الشهية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

 

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف، طريقة عمل فطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر…

 

مقادير  فطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر


3 أكواب دقيق 

ماء للعجن 

رشة سكر 

رشة ملح 

ملعقة صغيرة بيكنج باودر 

ملعقة كبيرة خميرة 

جبن موزاريلا مبشور 

بيضة 

ربع كوب زيت 

نصف كوب لبن دافئ 

زعتر مفروم 

 


طريقة تحضير فطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر


- في العجانة، يوضع الدقيق، الملح، السكر، الخميرة والبيكنج باودر وتخلط جيدا.

- ثم يضاف اللبن والبيض والزيت.

-تعجن كل المكونات جيدا ثم يضاف الماء تدريجياً مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.

- يضاف الزعتر وتعجن المكونات حتى تمتزج. تغطى العجينة وتترك جانباً حتى تتخمر.

- تقطع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

-تفرد كرات العجين قليلاً في راحة يدك ثم تحشى بالقليل من الموزاريلا وتشكل حسب الرغبة. توضع الفطائر في صينية فرن.

- تدخل الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية حوالي 20 دقيقة حتى تنضج فطائر الجبن بالزعتر. وتقدم

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