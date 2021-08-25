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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطوة بخطوة.. طريقة عمل ورقة اللحمة| فيديو

ورقة لحمة
ورقة لحمة

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد"، طريقة عمل ورقة اللحمة.

مقادير ورقة اللحمة: 

لحمة

بطاطس شرائح 

بصل شرائح

ثوم 

فلفل أخصر

زبدة

ورقة غار

طريقة عمل ورقة اللحمة

 

يتمّ وضع الزيت النباتي على النار، ونتركه حتى يسخن، ثمّ نضيف له قطع البطاطا ونتركها حتى تتحمّر، ثمّ نرفعها عن النار ونصفّيها من الزيت.

 في مقلاة، يتمّ وضع القليل من الزيت النباتي ونتركه على النار حتى يسخن، ثمّ نضيف مكعّبات اللحمة ونقلّبها حتى تتحمّر من دون إضافة أيّة توابل لها. في مقلاة أخرى نضع القليل من الزيت النباتي مع كميّة من البصل والجزر المقطّع إلى شرائح، ونحرّكهما حتّى يذبلا قليلاً. 

بعد أن تذبل الخضروات نقوم بإضافة الفلفل الحار والكراث المقطّع، ونقلّب الخضروات جيّداً حتى تحصل جميعها على المستوى نفسه من الاستواء. 

بعد ذلك نضيف التوابل (الملح، والفلفل الأسود، وبهارات اللحمة)، ونضيف صلصة الطماطم، والثوم المفروم، وحبّات الكوسا المقطّعة، ونحرك جميع المكونات كي تختلط وتمتزج. نختار صينيّة الخبز المناسبة، ونضع فيها قطع اللحمة المحمّرة مع البطاطا المقليّة، ثم نضيف الخضروات السابقة الناضجة.

 نقوم بتغليف صينيّة ورقة اللحمة بالألمنيوم، ثمّ نقوم بوضعها على النار حتى تغلي ويخرج منها البخار، وذلك لتسريع عمليّة الطبخ في الفرن.

 بعد أن تغلي صينيّة ورقة اللحمة نقوم برفعها عن النار، ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وذلك حتّى تمتزج كلّ النكهات والمكونات. نقوم بإزالة ورق الألمنيوم حتى تتحمّر صينيّة ورق اللحمة.

ورقة اللحمة الخضروات الفلفل الحار بطاطس خضروات

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