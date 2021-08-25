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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم القليوبية يتابع تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية  تطعيم العاملين بالمديرية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطعيمات كورونا وحرصا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم.

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وأكد محمود على متابعة تطعيم العاملين  بالمديرية بلقاح كورونا للفئات المستهدفة والذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان والتأكد من التنظيم الجيد واتباع الإرشادات المحددة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمديرية وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية قد أكد أنه سيتم إطلاق حملة لتطعيم المدرسين والعاملين بالحقل التعليمي ضد فيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي الجديد في أوائل شهر أكتوبر المقبل ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حتى يتسنى بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من تفشي الفيروس، باعتبار أن التطعيم درع يقي المجتمع من هذا الخطر.


وأشار وكيل وزارة تعليم القليوبية إلى انه تم تحديد 5 إجراءات للاستعداد لبدء حملة التطعيم للعاملين والموظفين والمدرسين باللقاح وهى تشكيل لجنة بالمديرية والإدارات التعليمية، برئاسة مدير المديرية، ومدير الإدارة، وعضوية مدير المراحل وإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تحت مسؤولية مدير المدرسة على أن تشمل متلقي الجرعتين ومتلقي الجرعة الواحدة والمسجلين لتلقي اللقاح والذين لم يتلقوا أي جرعة، ومن لم يقم بالتسجيل وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وشدد وكيل التعليم فى القليوبية على إخطار الذين لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل الطلبات الخاصة بتلقي لقاح كورونا هو 7 سبتمبر المقبل ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء الدراسة في أكتوبر المقبل إلا بعد تناول اللقاح، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وأيضا تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بتقديم المساعدة لجميع العاملين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان، لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية مديري الإدارات التعليمية والمدارس بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة والإدارات التابعة لها، من خلال المحافظة، لتنفيذ مهمة تطعيم العاملين بالقطاع التعليمي بلقاح كورونا قبل دخول العام الدراسي الجديد في المدة المحددة ، مؤكدا أن التسجيل يكون من خلال موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي اللقاح.

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