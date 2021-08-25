عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس فتحى: عمرو دياب يعتلي عرض الفن ودائما واكل الجو

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحى عن رأيها فى المطرب عمرو دياب والذى يعتلى قمة الفن فى الوطن العربى. 

وقالت بلقيس فتحى فى لقاء لها ببرنامج “أجمد 7” :"إن عمرو دياب استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا وأن يستمر فى هذا النجاح على مدار 30 عاما لذا هو أسطورة".

وأضافت بلقيس فتحى : “مهما تعرض عمرو دياب الى الانتقادات يظل هو الهضبة وعندما تخرجي في أماكن السهر تحسي أن عمرو واكل الجو”. 

عزيز الشافعى 

وكان نشر الشاعر عزيز الشافعي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بشان أول تعاون له مع المطربة اليمنية بلقيس فتحي فى أغنية “دبلوماسي” باللهجة المصرية.  

وقال عزيز الشافعى : "بنحتفل سوا بموسم صيفي ناجح الحمد لله، وحضراتكم شركاء في النجاح ده، وأغنية جديدة هي الأولى للفنانة بلقيس باللهجة المصرية".

أغنية دبلوماسى

طرحت الفنانة بلقيس عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، أغنيتها المصرية الجديدة “ دبلوماسى”.

وتعد أغنية بلقيس الاولى لها فى الغناء باللهجة المصرية ، وهى من كلمات: عزيز الشافعي والحان  عزيز الشافعى وتوزيع جلال حمداوى ومكس وماستر جلال حمداوى وإخراج علي أبو طالب. 
أغنية جبار لـ بلقيس فتحى. 

بسبب "دبلوماسي".. عزيز الشافعي يعلق على أغنيته مع بلقيس فتحي

أول تعليق لـ بلقيس فتحي بعد انتهاء أزمة منعها من الغناء في مصر

تمكنت أغنية “جبار” لـ بلقيس، من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد فقط.

وحققت أغنية جبار لـ بلقيس مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة على يوتيوب.

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

بلقيس فتحى عمرو دياب برنامج “أجمد 7” اخبار بلقيس فتحى اخبار عمرو دياب

موضوعات متعلقة

من بطولة قصي خولي.. حبيبة أسامة محمد تشارك في مسلسل توتر عالي

غضب عام .. أهل الفن يرفعون حالة الطوارئ بعد قرار محافظ القاهرة

تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام.. العارف فى الصدارة وهنيدى يتفوق على كريم

بدء عرض فيلم 200 جنيه في السينمات.. اليوم

ترشيحاتنا

زعيم الأغلبية ببرلمان سيراليون: ندعم مصر ونتبنى موقفها تجاه سد النهضة

عروض محلية وخليجية لمدرب حراس المنتخب الأولمبي .. تفاصيل

كوكاكولا ينفي بيع النادي ويكشف عن صفقاته قريبا

رابع صفقاته .. فاركو يعلن التعاقد مع لاعب بتروجيت لمدة 5 مواسم

كورونا يصطاد حارس ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس

قرار جديد بشأن طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي و5 آخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

المزيد

ساحة رأي

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ