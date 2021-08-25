بلقيس فتحى: عمرو دياب يعتلي عرض الفن ودائما واكل الجو

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحى عن رأيها فى المطرب عمرو دياب والذى يعتلى قمة الفن فى الوطن العربى.

وقالت بلقيس فتحى فى لقاء لها ببرنامج “أجمد 7” :"إن عمرو دياب استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا وأن يستمر فى هذا النجاح على مدار 30 عاما لذا هو أسطورة".

وأضافت بلقيس فتحى : “مهما تعرض عمرو دياب الى الانتقادات يظل هو الهضبة وعندما تخرجي في أماكن السهر تحسي أن عمرو واكل الجو”.

عزيز الشافعى

وكان نشر الشاعر عزيز الشافعي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بشان أول تعاون له مع المطربة اليمنية بلقيس فتحي فى أغنية “دبلوماسي” باللهجة المصرية.

وقال عزيز الشافعى : "بنحتفل سوا بموسم صيفي ناجح الحمد لله، وحضراتكم شركاء في النجاح ده، وأغنية جديدة هي الأولى للفنانة بلقيس باللهجة المصرية".

أغنية دبلوماسى

طرحت الفنانة بلقيس عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، أغنيتها المصرية الجديدة “ دبلوماسى”.

وتعد أغنية بلقيس الاولى لها فى الغناء باللهجة المصرية ، وهى من كلمات: عزيز الشافعي والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال حمداوى ومكس وماستر جلال حمداوى وإخراج علي أبو طالب.

أغنية جبار لـ بلقيس فتحى.

تمكنت أغنية “جبار” لـ بلقيس، من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد فقط.

وحققت أغنية جبار لـ بلقيس مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة على يوتيوب.

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.