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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم تروج لأحدث أغانيها «ساحر قلوب»

نجوي كرم
نجوي كرم

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن صدور أحدث أغانيها اليوم، الأربعاء، والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركه شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة ٥ المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا ٦ المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالآتي: “منتظرين - أخيرًا - طبعا هتبقى تحفة - بحبك”.

وتدخل الفنانة نجوى كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها. 

وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان. 

أغنية مغرومة

وتمكنت الفنانة نجوى كرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، بعد طرح أغنيتها الجديدة “مغرومة 2”. 

وحققت أغنية “مغرومة 2” للفنانة نجوى كرم نسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

أغنية “مغرومة 2” من غناء نجوى كرم وكلمات وألحان: نبيل الخوري، وتوزيع: داني حلو.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي تحمل اسم “مغرومة 2”، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مدفوعة الأجر.

يأتي ذلك بعدما نشر الملحن اللبناني ​نبيل الخوري​ فيديو من داخل تواجده بالاستديو في إشارة منه للعمل الذي يجمعه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وأشعل فيديو نبيل الخوري حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى كرم.

وتستمر نجوى كرم مع نبيل الخوري في حصد ثمار نجاح أحدث أعمالها وهي أغنية "معذور قلبي" آخر أعمالها التي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسّون.

 


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