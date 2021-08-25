خوف في أمريكا.. وقوع سلاح "شديد الخطورة" في أيدي طالبان

حذرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، من تصاعد العنف في أفغانستان، بعد استيلاء حركة طالبان على سلاح “شديد الخطورة” من المعدات العسكرية، مما يثير الكثير من المخاوف في أمريكا.

وقالت شبكة "سي إن إن " الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن هذا السلاح يتمثل في قواعد البيانات الرقمية التي تركت خلف أجهزة الكمبيوتر، ومحركات الأقراص الصلبة، والسجلات المخزنة بعيدا.

وأكدت شبكة سي إن إن، أن قواعد البيانات التي حصلت عليها حركة طالبان تساعدها في تعقب وقتل أعدائها، معتبرة أن هذه البيانات بمثابة كنز لـ طالبان.

وقال خبراء أمنيون إن هذه البيانات الرقمية تكشف عن الأشخاص الذين ساعدوا القوات الأجنبية، والأموال التي حصلوا عليها، وكذلك عن الأشخاص الذين عملوا كمصادر سرية لبعض وحدات الشرطة.

ورجح مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية، أن تستخدم حركة طالبان هذه المعلومات في القبض علي الأشخاص الذين يبحثون عنهم.

وأشار التقرير إلى أن منظمة حقوق الإنسان، حذرت من أن حركة طالبان لديها إمكانية الوصول لقواعد بيانات في أفغانستان.