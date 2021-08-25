البنتاجون: إجلاء الألاف من أفغانستان.. وهذة هي خطتنا الأيام القادمة

أعلن هانك تايلور، نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية للعمليات الإقليمية، اليوم الأربعاء، عن إجلاء نحو 10 ألاف شخص من مطار كابول خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف: "وخطتنا هي الإسراع في عمليات إخراج الطواقم العسكرية والمعدات من مطار كابول خلال الأيام القادمة".

وتابع: "كجزء من عملية الإجلاء، أكمل هؤلاء الأفراد فحص القياسات الحيوية وفقًا لمعايير FBI و NCTC والجمارك ومراقبة الحدود - وكلها بتوجيه من وزارة الأمن الداخلي".

‏وأكد علي مواصلة بلاده علي مساعدة من يحتاج للإجلاء من أفغانستان، ‏مضيف أنهم سيلتزمون بموعد 31 أغسطس لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان.